Фото, видео: в Гатчине ночью сгорели три автомобиля

На телефон экстренных служб “112” 6 октября около часа ночи сообщили о горящем автомобиле во дворе дома на улице Слепнева в Гатчине.

Первым вспыхнул Peugeot, зарегистрированный на 44-летнюю безработную женщину. Вскоре огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили двух пенсионеров — Renault Duster и Lada X-Ray. Рядом со сгоревшими машинами нашли оплавленную пластиковую емкость.

Полиция устанавливает обстоятельства поджога иномарки, изучаются записи видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.