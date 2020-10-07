Большинство россиян планируют самостоятельно копить на пенсию

Более 50% жителей России намерены своими силами без помощи государства копить на свою пенсию. Результаты исследования банка “Открытие” приводит ТАСС.

При этом 12% опрошенных заявили, что у них уже есть накопления на старость, а 28% — не собираются копить деньги на будущую пенсию. В основном это жители Северного Кавказа — 34% и Дальнего Востока — 16%.

28% считают, что самый эффективный способ накопления -— открытие накопительного счета в банке. В иностранной валюте планируют собирать деньги на пенсию 22%, в рублях — 7% опрошенных.

Ранее мы рассказывали, что профсоюзы России предложили отменить накопительную часть пенсии.