Музей-заповедник “Парк Монрепо” открыл свою первую выставку в школе

Пилотной площадкой стала выборгская школа №13.

На выставке “Мой сад беседует с душой” представлены работы выборгских фотографов, которые запечатлели парк Монрепо в разные времена года и время суток. Все кадры сопровождают QR-коды, по которым можно прочитать описание работы.

К слову, за два года, пока в парке идет реставрация, сотрудники музея провели в школах более 150 бесплатных лекций.

Ранее мы рассказывали, что музей-заповедник “Парк Монрепо” попал в десятку лучших мест для осенних прогулок. Он оказался на пятой строчке рейтинга.