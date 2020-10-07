В двух школах Ленобласти для детей с ограниченными возможностями провели реновацию

В Мгинской и Юкковской школах-интернатах для детей с нарушениями зрения и слуха полностью обновили образовательные пространства.

В Мгинской школе-интернате для детей с нарушениями зрения создан новый кабинет анатомии и основ массажа, что является одним из направлений предпрофессиональной подготовки детей. Также в школе обновили кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога.

В Юкковской школе-интернате для детей с нарушениями слуха обновили сердце школы – слуховые кабинеты, а также приобрели оборудование для кабинетов биологии, географии, начальных классов и кабинета сельскохозяйственного труда.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.