Состав «Подарка новорожденному» изменили в Ленобласти по просьбе родителей

В подарок дополнительно войдут с 1 января 2021 года полотенце-уголок с варежкой для купания, 5 впитывающих пеленок и соска-пустышка.

«Изменения в составе подарочного комплекта детских принадлежностей внесены с учетом обращений родителей новорожденных и результатов мониторинга отзывов молодых матерей в социальных сетях». — отметили в правительстве Ленобласти.

Акция «Подарок новорожденному» в 47 регионе действует с 2019 года. Набор вручается в филиалах районных МФЦ и органах ЗАГС. При получении необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, что с 2020 года в Ленобласти выросли единовременные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.

Помимо того, для многодетных семей был установлен единый критерий нуждаемости, равняющийся 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компенсации части расходов, касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.