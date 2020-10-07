Избитого отцом в Карелии 4-месячного ребенка отключили от ИВЛ, динамика положительная

Четырёхмесячного ребёнка в Карелии, которого по предварительной версии ударил отец, отключили от аппарата ИВЛ, врачи отмечают положительную динамику в его состоянии, сообщает глава республики Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Петрозаводске отец в состоянии алкогольного опьянения нанёс четырёхмесячному сыну несколько ударов рукой по голове, причинив ребёнку черепно-мозговую травму. Мать малыша в это время дома отсутствовала. Ребёнка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего». Суд в октябре по ходатайству следствия арестовал 36-летнего отца ребёнка.

«Мальчик по-прежнему находится в палате ИТАР Детской республиканской больницы. Однако сегодня его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Положительную динамику врачи отмечают пока с осторожностью, но это даёт надежду», — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».