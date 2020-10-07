Санкт-Петербург и Ленобласть подписали Соглашение о намерениях по обращению с отходами

В подписании документа приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ПАО «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук и президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин.

Участники создаваемого Акционерного общества по обращению с отходами начнут в ближайшее время совместную работу. Теперь региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами будут синхронизировано обеспечивать обращение с отходами.

Отмечается, что создаваемое акционерное общество будет принимать прямое участие в разработке и реализации единой концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами.

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В числе задач создаваемого акционерного общества – увеличение доли обработанных, утилизированных, обезвреженных твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшегося мусора.