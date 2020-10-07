За девять месяцев 2020 года Роспотребнадзор проверил 73 детских сада Ленобласти на предмет соблюдения санитарного законодательства.

Выяснилось, что параметры микроклимата и уровень освещенности в некоторых учреждениях не соответствовали требованиям СанПиН. Пробы также показали, что 2,2% готовых блюд не соответствовали критериям по микробиологическим показателям и 5,3% — по калорийности. Отмечается, что в целом улучшилась безопасность продуктов детского питания, а также в большинстве из детских садов качество питьевой воды было в норме.

В ходе проверок было вынесено в отношении руководителей областных детсадов 127 постановлений по делу об административном правонарушении. Общая сумма штрафов — 1,5 миллиона рублей.