В Волхове открыли новый скейт-парк

Автор: Сергей Агутин
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Церемония открытия состоялась 7 октября. Об этом сообщил глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

Скейт-парк в Волхове
Фото: @britsunalexey

Глава администрации поблагодарил компанию «ФосАгро» за радость, подаренную любителям спорта в Волховском районе.

«Катайтесь на здоровье, совершенствуйте свои трюки», – написал в своем Instagram-аккаунте Алексей Брицун

В день открытия для всех желающих организовали мастер-классы по скейтбордингу, кикскутеру и BMX под руководством чемпионов России и мира по экстремальным видам спорта.

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06.10.2020 122