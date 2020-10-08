В Волхове открыли новый скейт-парк

Церемония открытия состоялась 7 октября. Об этом сообщил глава администрации Волховского района Алексей Брицун.
Глава администрации поблагодарил компанию «ФосАгро» за радость, подаренную любителям спорта в Волховском районе.
«Катайтесь на здоровье, совершенствуйте свои трюки», – написал в своем Instagram-аккаунте Алексей Брицун
В день открытия для всех желающих организовали мастер-классы по скейтбордингу, кикскутеру и BMX под руководством чемпионов России и мира по экстремальным видам спорта.
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06.10.2020 122