В Волхове открыли новый скейт-парк

Церемония открытия состоялась 7 октября. Об этом сообщил глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

Глава администрации поблагодарил компанию «ФосАгро» за радость, подаренную любителям спорта в Волховском районе.

«Катайтесь на здоровье, совершенствуйте свои трюки», – написал в своем Instagram-аккаунте Алексей Брицун

В день открытия для всех желающих организовали мастер-классы по скейтбордингу, кикскутеру и BMX под руководством чемпионов России и мира по экстремальным видам спорта.