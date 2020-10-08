Смольный назвал условия повторной самоизоляции и закрытия бизнеса по COVID-19

Как сообщил вице-губернатор Евгений Елин, при вводе ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге будут ориентироваться на запас коечного фонда.
«Когда больных придется размещать в коридорах, начнем вводить», – сообщил Евгений Елин
Если ограничения начнут вводить, то это будет комплексно. Например, если учащихся школ отправят на каникулы, то в это же время закроют ТРК, фуд-корты, кинотеатры и все места массового скопления людей.
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07.10.2020 103