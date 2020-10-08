Минувший сентябрь стал самым теплым в истории наблюдения

Температура на поверхности Земли была теплее, чем в любой другой сентябрьский период за всю историю наблюдений.

Более того, вместе с сентябрем рекорд побили январь и май. Эти месяцы 2020 года соответствовали по показателям месяцам 2016 года — самого жаркого в истории наблюдений. Но, по словам исследователей, это повод для беспокойства. За минувший год планета нагрелась на 1,3 градуса выше доиндустриального периода, при том, что опасным показателем считаются уже 1,5 градуса. Об этом сообщили специалисты программы мониторинга Земли Европейского союза Copernicus в публикации на портале Phys.org

Также они отметили, что температура неминуемо растет на 0,2% каждую декаду, начиная с 1970-х.

Ранее мы рассказывали, что Петербург в сентябре установил три температурных рекорда и 17 с начала 2020 года.