Видео: восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа школы в Петербурге

В детскую больницу Марии Магдалины от петербуржской гимназии № 67 госпитализирован 15-летний ученик, выпавший из окна.

Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. По словам одноклассников, в начале урока подросток попросил открыть окно и сразу выпрыгнул с четвертого этажа со словами: «Я самолетик».

Его пытались удержать, но не успели. Педагоги и одноклассники не понимают, что произошло. Проблем с подростком не было. Семья ребенка благополучная и в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

Момент падения попал на видео.