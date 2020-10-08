Петербуржец предстанет перед судом за взятку таможеннику в тысячу евро 

В Петербурге перед судом предстанет 51-летний мужчина, обвиняемый в даче серьезной взятки сотруднику таможенного поста в порту Северной столицы.

По данным следствия, в мае этого года мужчина приобрел за границей грузовик для последующего ввоза в Россию. С купленными в интернете госномерами машина прибыла на пароме в порт Бронка в Петербурге. А чтобы избежать таможенных платежей, он через знакомого передал взятку в размере тысяча евро таможеннику. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении должностного лица таможни и посредника в настоящее время находятся в производстве на завершающей стадии.