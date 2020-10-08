Введение ограничительных мер по COVID-19 в Карелии пока не планируется – власти

Введение ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом в Карелии пока не планируется, сообщают власти республики.

«В Карелии пока не планируется введение ограничительных мер в связи с коронавирусом, ситуация с заболеваемостью находится под контролем», — говорится в сообщении республиканских властей на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что оперативный штаб Карелии по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рекомендует соблюдать правила, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения – носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, гражданам старше 65 лет рекомендуется ограничить число контактов.

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По данным на 8 октября, в Карелии зарегистрировано 4464 случая заражения коронавирусом (в том числе за последние сутки — 72), выздоровели 3639 человек. Скончались 40 человек.