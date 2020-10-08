Госпиталь в «Ленэкспо» для больных COVID снова вводят в работу с 12 октября – Александр Беглов

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге снова вводят в работу с 12 октября, сообщил губернатор города Александр Беглов.
В апреле в седьмом павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек, первых пациентов госпиталь принял в начале мая. Во второй декаде мая городские власти сообщали, что в «Ленэкспо» дополнительно развёрнуты еще 474 койки. Всего в начале пандемии «Газпром» передал городу павильоны 7, 7А, 8 и 8А, где было оборудовано 1474 мест. В середине июля работа временного госпиталя была приостановлена, его пациенты выздоровели. Сейчас к госпиталю добавили павильоны 1, 2, 3, 5, 5А «Ленэкспо». На их переоборудование город выделил 842 миллиона рублей. Всего в «Ленэкспо» подготовлено 2449 коек.
Он напомнил, что горожанам старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.
Ранее сообщалось, что временный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо» в случае необходимости готов принять до 2,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.