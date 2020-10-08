Госпиталь в «Ленэкспо» для больных COVID снова вводят в работу с 12 октября – Александр Беглов

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге снова вводят в работу с 12 октября, сообщил губернатор города Александр Беглов.

В апреле в седьмом павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек, первых пациентов госпиталь принял в начале мая. Во второй декаде мая городские власти сообщали, что в «Ленэкспо» дополнительно развёрнуты еще 474 койки. Всего в начале пандемии «Газпром» передал городу павильоны 7, 7А, 8 и 8А, где было оборудовано 1474 мест. В середине июля работа временного госпиталя была приостановлена, его пациенты выздоровели. Сейчас к госпиталю добавили павильоны 1, 2, 3, 5, 5А «Ленэкспо». На их переоборудование город выделил 842 миллиона рублей. Всего в «Ленэкспо» подготовлено 2449 коек.

«К сожалению, заболеваемость коронавирусом растет. За прошедшую неделю – почти на 38%. На 21% увеличилось число госпитализаций. Сейчас с больными COVID-19 работают 13 стационаров. Двенадцатого октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в «Ленэкспо». Там подготовили корпус 5 и 5а для приёма среднетяжёлых больных. Все койки оснащены кислородом. Оборудована реанимация», — написал Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что горожанам старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

«Прошу, по возможности, избегать людных мест. Продолжают работу наши волонтёры. Они помогают купить продукты, лекарства пожилым людям, ответственно остающимся дома. Эта простая помощь позволяет обезопасить наших пенсионеров», — отмечает глава Санкт-Петербурга.

«Мы сохранили запрет для несовершеннолетних на участие в массовых, спортивных и культурных мероприятиях. Важно, чтобы и после школы ребята не ходили по местам массового скопления людей», — добавил губернатор.

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Ранее сообщалось, что временный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо» в случае необходимости готов принять до 2,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.