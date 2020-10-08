В Токсовском тоннеле на КАД в выходные ограничат движение

В Токсовском тоннеле, расположенном на КАД у пересечения с автодорогой от Петербурга до Матоксы, изменят схему движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 и 11 октября в северном отсеке тоннеля будет попеременно перекрываться одна полоса по направлению из Ленобласти в Петербург — в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. На оставшейся свободной полосе вводится ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Отмечается, что работы будут вестись с 10.00 до 20.00 в два этапа.

По южному транспортному отсеку в направлении из Петербурга в Ленобласть автомобили будут двигаться в обычном режиме — по двум полосам.