Мужчина в медицинской маске и с ножом ограбил магазин в Петербурга – видео

Ограбление пункта выдачи заказов на улице Маринеско в Петербурге произошло в среду вечером, 7 октября. Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения.

Неизвестный в черной одежде и медицинской маске вошел в магазин и, угрожая ножом сотруднице, потребовал отдать ему деньги из кассы. Девушке пришлось отдать грабителю наличку из кассы. После неизвестный скрылся.

Как пишут “Невские новости”, полиция занялась поисками грабителя. На месте преступления также нашли отпечатки пальцев преступника, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала подростка, подозреваемого в ограблении дома пенсионерки во Всеволожском районе.