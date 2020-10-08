В Сосновом Бору проходит ремонт пешеходных дорожек и электросетей

Во втором микрорайоне Соснового Бора полным ходом идет ремонт пешеходных дорожек, в ближайшие дни рабочие приступит к асфальтированию тротуара, а после и к установке бордюрного камня.

Также ремонтные работы продолжаются на тротуаре от Ленинской до Ленинградской улицы и на пешеходной дорожке от школы №1.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба местной администрации, в городе впервые за 50 лет обновляют электросети. Первым этапом станет установка нового оборудования, которая завершится в конце октября. В 2021 году приступят к реконструкции линий, подходящим к жилым домам. В том числе, будут убраны кабельные линии из подвалов жилых домов.