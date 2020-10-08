Александр Деревянко победил в номинации «Лучший руководитель образовательной организации» в 2020 году областного конкурса

Александр Георгиевич руководит Муринским центром образования уже восемь лет. За победу в конкурсе он получит премию — 100 тысяч рублей.

«Мы учим детей работать в коллективе. Даем не только знания, а начинаем формировать взгляды на жизнь. Кроме этого, наша школа отличается замечательными педагогами, которые находят подход к каждому ученику», —отмечает Александр Деревянко.

Второе место в конкурсе заняла Ирина Кондакова, директор средней школы №4 города Приозерска. На третьем месте — Марина Боняк, директор Минской начальной школы-детского сада Гатчинского района. Обе они получат премию: по 50 тысяч рублей.

Напомним, что в 2019 году Детский сад №32 в Выборгском районе стал лауреатом областного конкурса благодаря образовательному проекту «Детский сад для лего-человечков», который создал творческий коллектив учреждения. Награду получили группа воспитанников детского сада и их воспитатели.