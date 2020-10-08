Три препарата для лечения COVID-19 поступили в аптеки Санкт-Петербурга – власти

Три препарата для лечения коронавируса поступили в аптеки Санкт-Петербурга, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«У нас есть все три наименования (препаратов против коронавируса — ред.), насколько я знаю — (в том числе) «Арепливир» и «Коронавир». Они есть в аптеках «Столички» и еще в двух сетях», — сказал он.

В конце июня препарат для лечения коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира фармацевтической компании «Промомед» получил одобрение Минздрава России. Препарат применялся только в условиях стационара. В сентябре он появился в московских аптеках, цена препарата — 12 320 рублей. Как сообщал ранее гендиректор компании «Промомед» Андрей Младенцев, «Арепливир» должен поступить в региональные аптеки в ближайшее время. В конце сентября препарат «Арепливир» в аптеках Северо-Западного федерального округа пока не продавался.