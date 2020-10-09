Петербурженка облила свою маму растворителем и подожгла

Неизвестный облил 58-летнюю женщину растворителем и поджег еще в апреле 2019 года в квартире дома № 33 по улице Передовиков в Санкт-Петербурге. Тогда женщина получила 35% ожогов тела.

Личность преступника стала известна 9 октября 2020 года. Им оказалась 34-летняя дочь пострадавшей. Она подожгла свою маму из-за конфликта на бытовой почве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 7 октября у ТРК «Галерея» пытался сжечь себя мужчина. К моменту приезда скорой помощи он находился без сознания. Врачи диагностировали ожоги I-II степени 45% тела.