Сорок человек эвакуировали из комитета труда и занятости в Санкт-Петербурге из-за возгорания

Автор: Александр Селиванов
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Сорок человек эвакуировали из здания комитета труда и занятости в Санкт-Петербурге, где в архиве на четвёртом этаже произошло возгорание, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

«В здании Комитета труда и занятости населения Санкт-Петербурга произошло возгорание. Со слов администрации, горит в архиве на четвёртом этаже, эвакуировано до прибытия 40 человек», — сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован. По уточнённым данным, в кабинете горел стеллаж с документами на площади один квадратный метр.

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01.10.2020 196