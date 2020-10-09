Сорок человек эвакуировали из комитета труда и занятости в Санкт-Петербурге из-за возгорания

Сорок человек эвакуировали из здания комитета труда и занятости в Санкт-Петербурге, где в архиве на четвёртом этаже произошло возгорание, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

«В здании Комитета труда и занятости населения Санкт-Петербурга произошло возгорание. Со слов администрации, горит в архиве на четвёртом этаже, эвакуировано до прибытия 40 человек», — сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован. По уточнённым данным, в кабинете горел стеллаж с документами на площади один квадратный метр.