Из горевшего дома в Сиверском эвакуировали 25 человек – трое госпитализированы

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 32 квадратных двух квартир на первом и втором этажах пятиэтажного дома, расположенного в Сиверском Гатчинского района Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 1 октября в 04:28. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 06:21.

Из горящего здания по маршевым и приставным лестницам эвакуированы 25 человек. Двое 70-летних мужчин и 69-летняя женщина госпитализированы.

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25.09.2020 215