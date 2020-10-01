Из горевшего дома в Сиверском эвакуировали 25 человек – трое госпитализированы

Пожар охватил 32 квадратных двух квартир на первом и втором этажах пятиэтажного дома, расположенного в Сиверском Гатчинского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 1 октября в 04:28. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 06:21.
Из горящего здания по маршевым и приставным лестницам эвакуированы 25 человек. Двое 70-летних мужчин и 69-летняя женщина госпитализированы.
Вам будет интересно
Как сообщал ivbg.ru, в двухэтажном жилом доме на 14 квартир в деревне Березовик Тихвинского района 24 сентября разгорелся пожар на...
25.09.2020 215