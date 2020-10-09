СК проводит проверку смерти ребенка от суррогатной матери в Ленобласти

СК проводит доследственную проверку смерти младенца в городе Коммунар Ленинградской области, сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.
«Проводится доследственная проверка по факту смерти младенца в городе Коммунар», — сказали в пресс-службе.
Пятимесячная девочка была рождена суррогатной матерью для семьи из Китая, местонахождение биологической матери устанавливается.
СК ведёт резонансное расследование о продаже иностранцам рождённых суррогатными матерями детей. Начато было оно после смерти младенца в подмосковном поселке — как установила экспертиза, из-за синдрома внезапной детской смерти.
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09.10.2020 111