Подробности: мертвый младенец от суррогатной матери найден врачами в Коммунаре

Как сообщал ivbg.ru, пятимесячный ребенок, рожденный по программе суррогатного материнства, найден мертвым в Гатчинском районе. Он воспитывался там до приезда родителей, граждан Китая.

По уточненной информации, о смерти пятимесячного ребенка сообщили в полицию Гатчинского района 8 октября около 15:00 сотрудники скорой помощи. На вызов они прибыли в дом на улице Новой в Коммунаре.

Ребенок рожден 30 апреля 2020 года суррогатной матерью. Его родители – граждане Китая. Отцу 49 лет, матери 50 лет.