БК «Зенит» сыграет с «Барселоной», несмотря на два случая коронавируса – клуб

Баскетболисты «Зенита» сыграют с испанской «Барселоной» в матче Евролиги, несмотря на выявление коронавируса у двух игроков «сине-бело-голубых», сообщили в петербургском клубе.

«Зенит» утром в пятницу сообщил о том, что Антон Пушков и Остин Холлинз инфицированы коронавирусом. Матч второго тура Евролиги состоится в пятницу и начнётся в 20:00 мск.

«Нам поступают десятки звонков со словами поддержки для заболевших игроков. Матч с «Барселоной» состоится, мы просто обязаны провести его в лучшем виде», — сообщили в петербургском клубе.