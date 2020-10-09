Фото: предприятие «Фаворит» в Мурино приступило к установке оборудования для очистки воздуха

Сегодня, 9 октября, глава администрации и глава муниципалитета посетили предприятие «Фаворит» в Мурино. Алексей Белов и Дмитрий Кузьмин лично убедились в наличии тестовых фильтров для очистки воздуха на заводе.

Директор по строительству и развитию Дмитрий Смирнов рассказал, что тестовое оборудование состоит из трех модулей. Первый представляет собой камеру доработки воздуха, второй — плазменную установку, в которой сжигают все органические вещества. После этого воздух выходит через специальную камеру наружу в виде белого пара без запаха, сообщает «Муринская панорама».

Оборудование будут устанавливать с 9 по 13 октября, после чего его тестированием займутся представители «Роспотребнадзора». В случае успешных испытаний будет закуплен полный комплекс очистного оборудования, его запустят в работу до 2021 года.

Руководство Мурино и зампред правительства Ленобласти Михаил Ильин будут следить за ходом дела, сообщили в пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Ранее компании «Мед-Экология» и «Фаворит» обязали в течение двух недель устранить неприятный запах в Мурино. С начала лета в Государственный экологический надзор поступило 167 жалоб от местных жителей на едкий запах, который исходит с территории предприятий.