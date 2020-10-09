В Ленобласти в «красной» зоне разрешили развлечения

В Ленинградской области разрешили работу развлекательных организаций, осуществляющих свою деятельность в «красной» зоне коронавирусных ограничений.

Речь идет о парках развлечений, которые теперь могут работать только на улице. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на сайте администрации Ленобласти.

При этом в «красной» зоне вводится ограничение на заполняемость до 12 человек для детских центров и игровых комнат, но не более 1 человека на 4 кв.м. Соблюдение масочного режима обязательно.

Ранее ivbg.ru писал, что новые ограничения вводятся в «красной» и «желтой» зонах Ленинградской области.

Следующие правила вступили в силу с 8 октября:

Работа кинотеатров, парикмахерских и салонов красоты в «красной» и «желтой» зонах возможна только при 50% заполняемости зала и в масках. Для «зеленой» зоны нужны только маски;

В детских кружках дополнительного образования в «красной» зоне могут одновременно заниматься не более 12 человек в масках.

МФЦ в «красной» и «желтой» зонах возвращаются к работе по предварительной записи. Посетители должны быть в масках. В «зеленой» зоне МФЦ работают по классической системе, нужны маски.

Во всех зонах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: