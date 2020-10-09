Предприниматели Ленобласти получили 43 кредита под поручительство на 400 млн рублей в 2020 году

В Ленобласти с начала года Фонд поддержки предпринимательства предоставил бизнесменам 43 поручительства на 408 млн рублей. Благодаря этому они привлекли и направили на развитие бизнеса более 800 млн рублей.

Фонд из-за коронавируса снизил ставку вознаграждения в два раза — с 1,4 до 0,7% годовых по сравнению со ставкой в 2019 году. Так, поддержку получила компания из Гатчинского района ООО «Акваток». Она с 1998 года занимается производством энергоэффективной высокотехнологической продукции для отраслей гидроэнергетики с 1998 года. Компания получила поручительство на пополнение оборотных средств 24 млн рублей.

Для кредитования под поручительство компания должна обратиться за займом в один из банков-партнеров Фонда и ей необходимо иметь обеспечение в размере 30% от предполагаемой суммы кредита. Подробнее ознакомиться с условиями гарантийной поддержки можно на сайте Фонда.

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