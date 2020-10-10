Перстень времен Московского государства найден в Выборгском районе

Кладоискатель нашел перстень времен Московского государства 15-17 века на одном из полей в районе поселка Торфяновка Выборгского района.

На возраст находки указывает изображение «птички с пузом», характерное для тех времен. Предположительно, медный перстень принадлежал женщине. Украшение предстоит изучить археологам, сообщает газета «Выборг».

Ранее палеонтологи нашли в Ленинградской области плиту с гигантскими членистоногими. На протяжении месяца специалисты очищали известняковую плиту с трилобитами вида – Xenasaphus devexus, возраст которой более 450 миллионов лет.