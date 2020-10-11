Жительницу Первомайского избил и ограбил сожитель

Накануне в полицию обратилась безработная жительницы Первомайского. Она заявила, что была избита и ограблена сожителем в ночь на 7 октября.

По словам потерпевшей, она расписала алкоголь вместе со своим 37-летним сожителем. Внезапно произошла ссора, в ходе которой собутыльник схватил кастрюлю и избил женщину. Также злоумышленнику приглянулись 50 тысяч рублей, мобильный телефон, кольцо с бриллиантом, а также ключи от дома и автомобиля.

Вскоре подозреваемый был задержан.

Ранее ivbg.ru писал, что мужчина в медицинской маске с ножом ограбил магазин в Петербурге. Неизвестный в черной одежде и медицинской маске вошел в магазин и, угрожая ножом сотруднице, потребовал отдать ему деньги из кассы.