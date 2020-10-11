Фото: в Выборге прошли «Чистые игры»

В субботу, 10 октября, состоялись «Чистые игры». Десять команд численностью до четырех человек каждая собирали пластик, металл, стекло и покрышки.

На все отводилось 60 минут. За мусор участникам начисляли баллы: мешок пластиковых бутылок — 9 баллов, мешок смешанного мусора — 5 баллов. Набравшая больше мусора и баллов команда побеждает в соревнованиях, сообщает ЛенТВ24.

Международный проект «Чистые игры» реализуется одновременно в России и США. В Ленинградской области экологические соревнования проходят в Выборге, в Лодейном поле, в Гатчине и в деревне Малое Карлино Ломоносовского района.

Ранее ivbg.ru писал, что власти не видят препятствий для создания единого «мусорного» оператора для Петербурга и Ленобласти. Две трети отходов, поступающих в Ленобласть, образуются жителями Петербурга. Тем временем, в Северной столице ежегодно образуется 1,8 млн т твердых коммунальных отходов, в Ленобласти — еще около 700 тыс. т в год.