Власти не видят препятствий для создания единого “мусорного” оператора для Петербурга и Ленобласти

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин не видит юридических препятствий для создания единого регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге и Ленобласти, сообщает РБК.

“Зона деятельности регионального оператора представляет собой территорию или часть территории субъекта Российской Федерации. <…> При этом законодательство не ограничивает юридическое лицо в заключении соглашений с несколькими субъектами”, — говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина президенту Владимиру Путину.

Александр Дрозденко объяснил необходимость единого оператора на встрече с Путиным 10 июня. Он считает, что это позволит объединить потоки и городских, и областных отходов, реализовать единую стратегию по переработке отходов, по применению современных технологий. Президент в свою очередь ответил, что «здесь нужно поработать всем вместе».

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Отмечается, что две трети отходов, поступающих в Ленобласть, образуются жителями Петербурга. Тем временем, в Северной столице ежегодно образуется 1,8 млн т твердых коммунальных отходов, в Ленобласти — еще около 700 тыс. т в год.