Введенский монастырь в Тихвине получил обновленную крышу

В Введенском православном женском монастыре в Тихвине за счет добровольных пожертвований заменили крышу большого сестринского корпуса.

Как сообщается в группе «Я очевидец (Тихвин и соседи)» во «ВКонтакте», для восстановления монастыря следует проделать еще много шагов и обновление крыши — один из них.

Монастырь строился одновременно с Тихвинским Богородичным Успенским монастырем по указу Ивана Грозного.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области реставрируют девять военных мемориалов за 13,5 млн рублей. Так, уже восстановлен памятник на братском захоронении советских воинов в деревне Борисова Грива во Всеволожском районе, также привели в порядок прилегающую территорию и отремонтировали ограждение.