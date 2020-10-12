Трассу «Россия» в Тосненском районе освободили от остатков надземного перехода, разрушенного грузовиком

Движение транспорта на 614 км трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти было восстановлено с 6.45 утра 12 октября и осуществляется по одной полосе в каждом направлении.

Напомним, вчера вечером, 11 октября, грузовик с поднятым кузовом врезался в надземный пешеходный переход в Любани и практически снес его. Водителя госпитализировали, движение было перекрыто. На место оперативно прибыли дорожные рабочие подрядных организаций с необходимым оборудованием: они приступили к демонтажу конструкций перехода, расчистке проезжей части, эвакуации поврежденных грузовых автомобилей.

Сейчас пролетное строение перехода убрано с проезжей части. Движение открыто.