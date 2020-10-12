Мотоциклист погиб, упав в воду перед разведенным мостом в Санкт-Петербурге

Водитель мотоцикла погиб, упав в воду перед разводной частью моста в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 2.15 мск у Сампсониевского моста.

«Водитель (мужчина 1991 года рождения), управляя мотоциклом Кавасаки, минуя ограждения и запрещающий сигнал светофора, совершил падение в воду перед разводной частью моста. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.