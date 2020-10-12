Задержан пьяный водитель, устроивший смертельную аварию под Гатчиной

Вчера утром, 11 октября, на 26-м километре дороги «Гатчина — Красное Село — Гатчина — Павловск» в Гатчинском районе столкнулись ВАЗ и Mitsubishi Outlander.

В результате 50-летний водитель отечественной легковушки скончался от полученных травм. Иномаркой управлял 31-летний житель Псковской области в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что виновник аварии решил взять чужой автомобиль, чтобы покататься по ночному городу. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый задержан. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее под Лугой погиб виновник аварии, отправивший в больницу мужчину, женщину и ребенка. Предварительно, 61-летний водитель Opel Zafira не справился с управлением.