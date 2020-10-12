В Госдуме предложили оснастить палаты тяжелобольных камерами и экстренными кнопками  

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Об этом сообщает RT со ссылкой на инициатора, депутата Ивана Сухарева.

Иван Сухарев в пояснительной записке напомнил о случаях, когда тяжелобольным не оказывали помощь из-за невозможности вызвать персонал. Дополнительное оборудование в палатах поможет избежать таких случаев.

В связи с этим Иван Сухарев попросил главу Министерства здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть возможность оборудовать техническими средствами медицинские учреждения, которые ими еще не оборудованы.

Вам будет интересно
В Госдуме предложили оснастить палаты тяжелобольных камерами и экстренными кнопками   Министерство здравоохранения России, Государственная Дума России
Введение ограничений из-за COVID-19 зависит от жителей Ленобласти
Правительство Ленобласти не планирует вводить строгие ограничения, но ждёт от жителей серьезного отношения к существующим ограничениям. Обязательными для соблюдения являются такие...
12.10.2020 212
Автор