В Госдуме предложили оснастить палаты тяжелобольных камерами и экстренными кнопками  

Об этом сообщает RT со ссылкой на инициатора, депутата Ивана Сухарева.
Иван Сухарев в пояснительной записке напомнил о случаях, когда тяжелобольным не оказывали помощь из-за невозможности вызвать персонал. Дополнительное оборудование в палатах поможет избежать таких случаев.
В связи с этим Иван Сухарев попросил главу Министерства здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть возможность оборудовать техническими средствами медицинские учреждения, которые ими еще не оборудованы.
Вам будет интересно
Правительство Ленобласти не планирует вводить строгие ограничения, но ждёт от жителей серьезного отношения к существующим ограничениям. Обязательными для соблюдения являются такие...
12.10.2020 212