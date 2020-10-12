Тест-системы на наличие антител к COVID-19 начинают выпускать на предприятии в Санкт-Петербурге

Тест-системы на наличие антител к COVID-19 начинают выпускать на АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина.

«Компания-резидент петербургской особой экономической зоны АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» первой из петербургских компаний получила бессрочное регистрационное удостоверение на новый продукт – тест-системы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Набор реагентов предназначен для качественного определения наличия иммуноглобулинов в условиях клинической лабораторной диагностики, клинической медицины, медицинской биохимии и научно-исследовательской практики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка тест-системы велась на предприятии с весны 2020 года.

Мощность производства составляет 500 тысяч тестов в месяц. Тест-системы будут направляться в лечебные учреждения России.

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