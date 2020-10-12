В Петербурге и Ленобласти задержали 165 нетрезвых водителей за выходные

С 9 по 11 октября в рамках рейда ГИБДД «Нетрезвый водитель» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержаны 165 автомобилистов.

Цель рейда – сокращение трагических последствий ДТП, ведь опьянение является одним из главных факторов. В мероприятии участвовали экипажи ДПС, сотрудники ППС и подразделения по контролю за оборотом наркотиков, а также отряд спецназначения «Гром».

Были проверены более 2,5 тыс. водителей. Из них: 165 – в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 17 – пьяные за рулем повторно.