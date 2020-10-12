В электричке под Петербургом избили депутата из Ленобласти

Неизвестные избили Виталия Богданова – представителя совета депутатов муниципального образования «Большеижорское городское поселение» Ломоносовского района Ленинградской области.

Нападение произошло электропоезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Калище. Нападавших было четверо – все в медицинских масках и капюшонах. Они подкараулили муниципального депутата в тамбуре, били в спину, грудь и по лицу.

На станции «Большая Ижора» агрессоры выбросили пострадавшего на платформу. Там Богданов пролежал некоторое время, после чего добрался домой и обратился к врачам. А 11 октября его юрист написал заявление в полицию.