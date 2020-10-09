Работника судостроительного завода избили и ограбили в Выборге

О нападении на человека в полицию Выборгского района сообщили 8 октября около 08:00. Пострадавший – на 54-летний стропальщик местного судостроительного завода.

Двое неизвестных напали на него на улице Победы в Выборге, избили и отобрали мобильный телефон. О помощи пострадавший попросил прохожего, а тот вызвал полицию.

Грабителей задержали уже через 30 минут. Ими оказались мужчины 1971 и 1979 года рождения. Похищенный телефон изъят. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.