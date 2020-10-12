Назван лучший отечественный курорт у моря по мнению россиян

Согласно данным исследования, проведенного среди путешественников онлайн-сервисом Biletix, лучшим отечественным морским курортом россияне считают Сочи.

Так, его готовы порекомендовать друзьям 77% отдохнувших. Следом идет Анапа, показатель которой составил 68%, а затем Геленджик — 67%. Больше всего граждан привлекали природные достопримечательности, а меньше всего — низкий уровень профессионализма работников туристической сферы, сообщает «Лента.ру».

При этом побывавшие в Анапе путешественники пожаловались на загрязненную окружающую среду.