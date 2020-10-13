Первый снег в Ленобласти и Петербурге может выпасть уже в конце недели

Первый снег в Петербурге и Ленобласти может выпасть уже в конце этой недели, а холода продлятся до 21 октября, об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, в Петербурге с 16 по 18 октября возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом, температура воздуха не превысит +5 градусов. В Ленобласти заморозки придут раньше, 15 октября, ожидается выпадение снега. Он добавил, что холодно будет до 21 октября, а в начале третьей декады в Петербург и Ленобласть придет потепление.

Сегодня, 13 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем +9…+14 гр.