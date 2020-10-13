Суд в Санкт-Петербурге арестовал ряд фигурантов схемы по хищению препаратов для онкобольных

Суд определил меру пресечения шести фигурантам дела по подозрению в краже дорогостоящих лекарственных препаратов для онкобольных в Санкт-Петербурге, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Так, предполагаемому организатору схемы Сергею Войтовичу и процедурной медсестре Ленинградского областного онкодиспансера суд избрал арест на два месяца, медицинской сестре в ФГБУ РНЦРХТ им. Гранова Афанасьевой и процедурной медсестре Ленинградского онкодиспансера Савельевой — запрет определённых действий, инспектору по кадрам УК «Стройкомплекс» Буткевич и неработающему Шаршину суд определил домашний арест.

«Куйбышевский районный суд сегодня избирает меры пресечения фигурантам дела, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК России (Кража). Шести подозреваемым меры уже избраны, рассмотрение материалов продолжается», — сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Вам будет интересно Появилось видео задержания подозреваемых в хищении препаратов для онкобольных В общей сложности полиция задержала 16 человек, причастных к хищению дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний. Ранее ivbg.ru сообщал, что... 12.10.2020 173

Ранее сообщилось, об изъятии около 30 миллионов рублей и ста золотых слитков при обысках в рамках расследования уголовного дела о хищении лекарств для онкобольных в Санкт-Петербурге. По версии следствия, препараты похищались в медицинских организациях — на сумму около 100 миллионов рублей за 5 лет — и впоследствии перепродавались оптом и в розницу. Как отмечает полиция, по подозрению в причастности к хищению онкопрепаратов задержаны 16 человек.