Суд в Санкт-Петербурге арестовал ряд фигурантов схемы по хищению препаратов для онкобольных

Суд определил меру пресечения шести фигурантам дела по подозрению в краже дорогостоящих лекарственных препаратов для онкобольных в Санкт-Петербурге, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Так, предполагаемому организатору схемы Сергею Войтовичу и процедурной медсестре Ленинградского областного онкодиспансера суд избрал арест на два месяца, медицинской сестре в ФГБУ РНЦРХТ им. Гранова Афанасьевой и процедурной медсестре Ленинградского онкодиспансера Савельевой — запрет определённых действий, инспектору по кадрам УК «Стройкомплекс» Буткевич и неработающему Шаршину суд определил домашний арест.
Ранее сообщилось, об изъятии около 30 миллионов рублей и ста золотых слитков при обысках в рамках расследования уголовного дела о хищении лекарств для онкобольных в Санкт-Петербурге. По версии следствия, препараты похищались в медицинских организациях — на сумму около 100 миллионов рублей за 5 лет — и впоследствии перепродавались оптом и в розницу. Как отмечает полиция, по подозрению в причастности к хищению онкопрепаратов задержаны 16 человек.