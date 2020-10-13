Для гостей Приоратского парка в Гатчине ввели новые правила

На территории Приоратского парка установили информационные стенды, где можно ознакомиться со схемой парка и главными правилами посещения.

Так, гостям запрещено находиться в нижнем белье или с открытой верхней частью тела, купаться в озерах, разжигать костры, собирать грибы и ягоды, а также появляться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом в парке можно гулять, лежать на траве, кататься на велосипедах и самокатах.

Отмечается, что парк также можно посетить ежедневно и бесплатно. В летний сезон (с 1 мая по 30 сентября) он работает с 07.00 до 00.00, в зимний (с 1 октября по 30 апреля) – с 08.00 до 21.00. С полным перечнем правил можно ознакомиться по ссылке.