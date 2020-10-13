Россияне предпочитают встречать Новый год в России, Таиланде и Чехии

Согласно опросу OneTwoTrip, самыми предпочитаемыми странами для встречи Нового года у россиян являются Россия, Таиланд и Чехия.

Россию выбрали 12% респондентов – это первое место. Таиланд занял второе место – 8,8%. На третьем Чехия – 7%. Также россияне хотели бы встретить Новый год в Италии (6%) и США (5%). В числе популярных стран – Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция.

Редакция ivbg.ru напоминает: в России открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.