Россияне предпочитают встречать Новый год в России, Таиланде и Чехии

Согласно опросу OneTwoTrip, самыми предпочитаемыми странами для встречи Нового года у россиян являются Россия, Таиланд и Чехия.
Россию выбрали 12% респондентов – это первое место. Таиланд занял второе место – 8,8%. На третьем Чехия – 7%. Также россияне хотели бы встретить Новый год в Италии (6%) и США (5%). В числе популярных стран – Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция.
Редакция ivbg.ru напоминает: в России открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
Вам будет интересно
Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на президента союза туриндустрии Александра Осауленко, Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30...
02.10.2020 356