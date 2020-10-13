Женщину-дворника из Купчино нашли мертвой в подсобке

Сотрудница одного из ТСЖ Санкт-Петербурга нашла труп женщины-дворника в подсобном помещении на Загребском бульваре 12 октября.

О случившемся петербурженка сообщила в полицию. Личность погибшей установлена – ей оказалась 28-летняя уроженка Тывы. В ТСЖ она работала неофициально и жила в той же подсобке, где ее нашли.

По предварительным данным, к смерти женщины причастен ее супруг. На месте происшествия полицейские нашли следы крови, ксерокопию паспорта и отпечатки пальцев предполагаемого убийцы.