Фото: угонщик сбежал из больницы Петербурга несмотря на наручники и конвой у палаты

Автор: Сергей Агутин
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Пойманный в угнанном Ford Focus 50-летний Михаил Логинов 13 октября сбежал из больницы на Авангардной улице в Санкт-Петербурге несмотря на прикованные к кровати наручники, арест и конвой у палаты.

Логинов 2 октября угнал автомобиль у полицейского. Пытаясь оторваться от погони через поле между поселком им. Свердлова и Всеволожском, он перевернулся и получил три перелома. Его госпитализировали. А 4 октября арестовали.

Теперь за побег ему грозит еще и статья 313 УК РФ. Известно, что осенью 2014 года Логинов проходил по уголовному делу в Приморском районе Санкт-Петербурге. В материалах фигурировали 30 эпизодов угонов.

Михаил Логинов
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