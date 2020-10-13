Житель Лодейного Поля получил 10 лет колонии за убийство 14-летней давности

Житель Лодейного Поля 13 октября признан виновным в убийстве 14-летней давности и приговорен к 10,5 годам колонии особого режима.

Еще 17 мая 2017 года обвиняемый силой отобрал у жителя Лодейного Поля золотую цепочку и мобильный телефон. А 10 июля украл велосипед Stels navigator 550. Его поймали и посадили в изолятор, где он написал явку с повинной.

Злоумышленник сообщил, что в ночь на 5 апреля 2006 года, находясь в гостях, убил знакомого после застолья. Он избил 49-летнего мужчину руками и ногами, а после этого 23 раза ударил ножом в области головы и шеи.